В Уфу прибыли беженцы из ДНР

31 декабря в Уфу прибыли 44 беженца из Донецкой народной республики и пункта временного размещения в Таганроге, сообщили в пресс-службе госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

Беженцы расселены в пункте временного размещения в Уфе на базе профилактория «Речные зори». Их обеспечивают трехразовым горячим питанием и медицинской помощью, говорится в сообщении. «Дети будут учиться, взрослым будут предоставлены предложения по трудоустройству, а также оказана помощь в оформлении документов», — сообщили в госкомитете.

Влада Шипилова

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