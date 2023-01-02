На Кубани за год объемы производства вина выросли на 17%

В Краснодарском крае за 11 месяцев 2022 года произвели 21,3 млн декалитров вина, что на 17,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на вице-губернатора Андрея Коробку.

В 2021 году в регионе произвели 18 млн дал вина. В 2022 году кубанские производители переработали 333,7 тыс. тонн винограда, отметил замгубернатора. Доля Кубани составила 48% от общероссийского показателя.

Валовой сбор винограда в Краснодарском крае достиг 283,2 тыс. тонн, или 41,55% от общероссийского показателя. Кубанские виноделы в прошлом году увеличили суммарную площадь виноградников в регионе с 28,9 тыс. до 29,6 тыс. га, в том числе за счет раскорчевки старых угодий. При этом производство саженцев в прошлом году в сравнении с 2021 годом увеличилось на 13% и составило 3,9 млн единиц.

Анастасия Донскова

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