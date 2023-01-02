В Омской области задержан подозреваемый в краже пожертвований из храмов

Сотрудниками правоохранительных органов в Омской области задержан 24-летний подозреваемый в краже денежных средств из храмов.

Как сообщает ГУ МВД по региону, личность подозреваемого была установлена в ходе оперативных мероприятий. Ранее в полицию поступило сообщение о краже денег из церковной лавки и ящика для пожертвований в храме поселка Боевой Исилькульского района. Злоумышленник проник в церковь, выломав панель над оконным проемом, и похитил 10 тыс. руб.

В ходе следственных действий установлена причастность задержанного к еще двум эпизодам хищений из храмов в Омске.

Возбуждено уголовное дело о краже, максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.

Анна Егорова

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