OneTwoTrip: самыми популярными направлениями для туристов в январе стали Москва и Сочи

Самым популярным направлением среди россиян в январе стала Москва — на билеты туда пришлось 20,5% поисковых запросов среди пользователей сервиса OneTwoTrip, сообщили «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу компании. На втором месте по популярности находится Сочи (12,4% запросов), на третьем — Санкт-Петербург (10,9%).

По данным OneTwoTrip, пользователи также интересуются поездками в Минеральные Воды (3,9% запросов), Калининград (2,9%), Казань (2,7%), Екатеринбург (2,6%), Махачкалу (2,6%), Уфу (2,5%) и Новосибирск (2,4%). По оценкам сервиса, путешествовать по России планируют 55% пользователей, остальные выбирают другие страны.

Среди зарубежных стран самыми популярными направлениями стали Стамбул (12,5% запросов), Ереван (6,5%) и Пхукет (5,7%). Также пользователи сервиса ищут билеты в Анталью (5,2%), Дубай (4,5%), Бангкок (4,3%), Ташкент (3,7%), Душанбе (3,5%), Баку (3,3%) и Ош (2,3%).

Олеся Павленко