Женщина пыталась въехать на закрытую территорию штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке

Утром 1 января неизвестная женщина пыталась въехать на машине на территорию штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, закрытой на новогодние праздники. Ее госпитализировали в больницу. Об этом сообщили ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ООН и полицию Нью-Йорка.

Имя женщины не уточняется. Полиция не разрешила ей проехать на территорию штаб-квартиры. Сотрудники полиции также вызвали для нее скорую помощь, после ее госпитализировали в больницу. В полиции уточнили, что женщина не пыталась протаранить ворота штаб-квартиры.

Олеся Павленко