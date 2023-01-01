Politico: Байден может объявить в феврале о решении участвовать в выборах президента в 2024 году

Президент США Джо Байден обсуждает свое участие в выборах президента США в 2024 году с семьей и советниками. Господин Байден может объявить окончательное решение о переизбрании в феврале 2023 года. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Как пишет Politico, «существует сильная и растущая вероятность» того, что Джо Байден примет решение участвовать в выборах президента. По информации издания, господин Байден обсуждает свое переизбрание во время зимнего отдыха на острове Санта-Крус в Карибском море.

Ранее Джо Байден говорил о своем возможном участии в президентских выборах 2024 года, однако официально его выдвижение не анонсировалось. Экс-президент США Дональд Трамп также сообщал о планах участвовать в выборах на пост президента.

Олеся Павленко