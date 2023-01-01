«Автомобилист» в Екатеринбурге сыграет с «Авангардом»

В понедельник, 2 января, хоккейный клуб «Автомобилист» в Екатеринбурге проведет встречу с омским «Авангардом». Игра пройдет на арене КРК «Уралец», начало в 16:30.

Последний раз команды встречались 28 декабря. Тогда «Авангард» выиграл со счетом 5:0. Всего клубы провели 38 совместных матчей, 22 из них осталось за омичами. К новой встрече команды подходят в разном игровом состоянии — у «Автомобилиста» сложилась неудачная серия матчей с шестью проигрышами подряд, «Авангард», наоборот, одержал победу в шести последних матчах.

Сейчас «Автомобилист» находится на первой строчке турнирной таблицы «Восточной конференции», имея в запасе 62 очка. «Авангард» расположился на третьей строчке с 58 очками.

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