В Свердловской области создадут штаб для удовлетворения потребностей ВС РФ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев создал и возглавил оперативный штаб, который будет заниматься защитой населения региона от ЧС природного и техногенного характера и удовлетворением нужд Вооруженных сил России. Соответствующая информация появилась на областном портале правовой информации.

Кроме того, штаб займется усилением охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, охраны военных, важных государственных и специальных объектов и другого, а также введением особого режима работы объектов, обеспечивающих функционирование транспорта, коммуникаций и связи, объектов энергетики, а также объектов, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и окружающей природной среды.

В руководство штаба, кроме губернатора, вошли его первый заместитель Алексей Шмыков, заместитель Азат Салихов и министр общественной безопасности Александр Кудрявцев. В составе штаба - глава Екатеринбурга Алексей Орлов, уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова, начальники региональных управлений федеральных силовых структур, министры и заместители губернатора.

В октябре в Свердловской области на фоне проведения спецоперации России на территории Украины был введен уровень базовой готовности. В связи с этим в регионе создали оперативный штаб по повышению безопасности. Тогда его также возглавил Евгений Куйвашев.

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