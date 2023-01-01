Житель Нижнего Новгорода выиграл миллиард в новогоднем розыгрыше «Русского лото»

Участник новогоднего розыгрыша «Русского лото» выиграл 1 млрд руб. 75 участников лотереи выиграли по 1 млн руб.

«Участник из Нижнего Новгорода стал миллиардером! На новогодний тираж он купил конверт с пятью билетами, один из которых выиграл самый главный приз»,— сообщается в Telegram-канале распространителя гослотерей «Столото».

По итогам «Новогоднего миллиарда» было разыграно 2,5 млрд руб. Выигрышными оказались более 8 млн лотерейных билетов. Как сообщили «РИА Новости» в «Столото», 1 января было разыграно 100 призов по 1 млн руб., обладателями которых стали 75 россиян. 59 участников розыгрыша разделили между собой 25 призов по 1 млн руб. и получили по 423 тыс. руб. 14 человек выиграли по 714 тыс. руб.

Лусине Баласян