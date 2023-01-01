Чиновникам в Татарстане подняли оклады

Чиновникам в Татарстане с 1 января 2023 года подняли оклады.

Например, согласно постановлениям кабмина республики, ежемесячные расходы на оплату труда работникам министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана выросли с 3,88 млрд до 4,03 млрд руб., Агентства инвестиционного развития Татарстана — с 915,6 до 971,5 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Казань», зарплата президента Татарстана Рустама Минниханова с учетом премии «за выполнение особо важных и сложных заданий» с нового года увеличилась почти на 60 тыс. руб. — до 541,5 тыс. руб. в месяц.

Отметим, что это уже вторая индексация зарплат чиновников за последнее полугодие: с 1 октября 2022 года их оклады выросли на 4%.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"