Минниханов назвал основные достижения 2022 года

Президент Татарстана Рустам Минниханов, обращаясь к населению республики по случаю Нового года, назвал основные достижения 2022 году, который он считает «полным испытаний и вызовов».

В частности, он заявил, что «Иннополис привлекает новых резидентов, особая экономическая зона «Алабуга» признана лучшей в России, в Год цифровизации в Татарстане открыт новый ИТ-парк имени Башира Рамеева».

Также глава республики отметил «рекордный урожай зерна» и то, что «республика полностью обеспечивает себя продукцией животноводства и продуктами первой необходимости». «Нефтяники и нефтехимики, энергетики и машиностроители, строители и дорожники продолжают славные традиции, заложенные предыдущими поколениями татарстанцев», — сказал Рустам Минниханов.

По его оценке, «этот год мы завершаем достойно».

Полина Петрова, "Ъ-Казань"