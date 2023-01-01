Ярославский год

Ярославская область в 2022 году столкнулась с новыми испытаниями, как и вся страна, и решала давно возникшие проблемы. Самые важные в 2022 году ярославские события — в подборке «Ъ-Ярославль»

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В новых реалиях

С 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на территории Украины. С этого дня каждый регион страны предпринял меры для поддержки беженцев из Донецкой и Луганской народных республик. В Ярославской области были развернуты пункты для размещения новоприбывших. Вопреки тому, что в начале СВО власти региона заявляли, что область может принять только 300 беженцев, осенью в правительстве сообщили, что регион принял порядка 1,5 тыс. беженцев.

На объявленную с 21 сентября мобилизацию правительство Ярославской области отозвалось не очень оперативно. Спустя неделю военный комиссар Игорь Гостев сообщил, что будет отправлено 3,5 тыс. повесток. На момент завершения мобилизации, 28 октября, было отправлено 5 тыс. повесток, также отчитывался комиссар. На федеральный уровень поднялась ситуация с дочкой «Ростеха»: сотрудникам «ОДК – Газовые турбины» в Рыбинске вручили повестки. Позже «Ростех» заявил, что сотрудники «ОДК-Сатурн» и «ОДК-Газовые турбины» имеют право на отсрочку.

На фоне этого активные ярославцы выходили на площади на одиночные пикеты, а потом выплачивали штрафы, когда их признавали виновными по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования вооруженных сил РФ). Об этом сообщали в пресс-службе областного суда.

На обеспечение мобилизованных ярославское правительство выделило почти 80 млн руб., а на выплаты мобилизованных и добровольцам — 238 млн руб. Данные следуют из соответствующих подписанных документов. Однако 19 человек пытались оспорить решение военкоматов о призыве на службу через суд, в исках было либо отказано, либо они были возвращены, сообщали в облсуде. В ярославский центр содействия ошибочно-мобилизованным поступило около 600 обращений за все время мобилизации.

Для поддержки бизнеса в Ярославской области был введен мораторий на плановые и внеплановые проверки бизнеса, а ресторанам разрешили не платить за размещение ярославских кафе. Региональным застройщикам отсрочили плату за аренду муниципальной земли, а новый гостиничный бизнес освободили от налогов.

Санкции

Ярославцы и ярославские компании неоднократно попадали в санкционные списки. Из-за голоса за обращение к президенту России о необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народной республик под санкции Евросоюза попали ярославские депутаты Госдумы: Анатолий Лисицын, Роман Лябихов и Николай Бурляев. Президент Украины ввел санкции против ректоров ярославских ВУЗов, а уроженку Ярославской области и первую женщину-космонавта Валентину Терешкову чешский город лишил статуса почетного гражданина. В другой пакет санкций вошли депутат Госдумы Анатолий Грешневиков, сенатор от Ярославской области Александр Русаков, уроженец Рыбинска и в настоящем губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и уроженка Ярославской области, первая женщина-космонавт, депутат Госдумы Федерального собрания РФ Валентина Терешкова. А также предприятия региона: Гаврилов-Ямский машиностроительный завод «Агат», АО «Ярославский радиозавод», Рыбинская судоверфь, АО «Судостроительный завод «Вымпел», «ОДК-Сатурн», Ростовский оптико-механический завод, ПАО «Ярославский судостроительный завод».

Нужен мост!

В 2022 году в Ярославле подрядная организация «Ярдормост» неожиданно приступила к ремонту Октябрьского моста. Об ограничении движения на мосту мэрия города предупредила всего за несколько часов, и утренняя многочасовая пробка на мосту стала для ярославцев стабильностью. Власти обещали закончить ремонт моста до 1 сентября, однако руководитель мосторемонтостроительного участка «Ярдормоста» Денис Захаров рассказал, что, выполняя все работы качественно, времени на ремонт потребуется больше. На следующий день господин Захаров был уволен. А мост все же открыли 30 августа с незаконченными работами. 31 августа в город приехали премьер-министр Михаил Мишустин и глава Минздрава Михаил Мурашко. Вновь мост закрыли на период с 2 по 5 сентября — для завершения всех работ. 6 числа месяца он был полностью открыт.

Поручение о строительстве еще одного моста в Ярославле дал президент России Владимир Путин. Ярославцы мечтают о новой транспортной артерии города уже больше 20 лет. Проект долгожданной «Карабулинской развязки» представили в Ярославле в начале декабря. В ГКУ ЯО «Ярдорслужба» руководитель проекта строительства Карабулинской развязки Виталий Иванюхин сообщил, что строительство, по предварительной оценке, обойдется в 61 млрд руб. Отмечается, что стоимость может измениться на разных этапах выполнения работ. Несмотря на то, что развязка берет свое начала на Толбухинском мосту, а заканчивается на улице Университетской, первым строить будут мост через Волгу, чтобы исполнить поручение президента до 2027 года.

Смена глав

В Ярославской области в 2022 году от приставки врио избавился губернатор Михаил Евраев. Он набрал более 82% голосов на выборах. Участвовал в них господин Евраев как самовыдвиженец. На пост главы области претендовали также Игорь Милорадов («Коммунисты России»), представитель партии ЛДПР Владимир Смирнов, Михаил Парамонов (КПРФ) и Константин Тукеев (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость).

Спустя два месяца мэром Ярославля был избран Артем Молчанов, приглашенный в область Михаилом Евраевым в начале 2022 года и работавший в правительстве. Его поддержали депутаты городского муниципалитета, еще до выборов председатель муниципалитета Сергей Калинин говорил, что считает кандидатуру Молчанова самой подходящей на должность главы Ярославля. Он пояснил, что для города в сложившейся ситуации особенно важно, кто из кандидатов имеет «больше ресурса» для получения финансовой поддержки от области. Поэтому победу в конкурсе на должность мэра не стало неожиданностью для чиновников. Напомним, у Ярославля не было мэра с мая 2022 года, тогда Владимир Волков ушел в отставку, и.о. стал Илья Мотовилов. Сейчас господа Волков и Мотовилов работают в администрации Люберец.

Бездефицитный

В Ярославской области приняли бюджет на 2023 год и плановые 2024-2025 года. Он будет ориентирован на социальную сферу. Доходы и расходы запланированы в размере 110,7 млрд руб., столько же, сколько было в 2022 году. Из них 20 млрд руб. — это федеральные поступления. Дефицит средств будет восполнен за счет привлечения инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета в размере 2,1 млрд руб. Область окажет Ярославлю финансовую помощь в размере 3,2 млрд руб. При этом большая часть доходов Ярославля, а именно 15,8 из 24,7 млрд руб. — это средства вышестоящих бюджетов.

В Ярославле в 2023 году около 4 млрд руб. потратят на соцподдержку, 1 млрд руб. — на содержание муниципальных учреждений культуры. На сферу образования выделено 12 млрд руб., на благоустройство и формирование комфортной городской среды — 162 млн руб. Более 2 млрд руб. пойдут на капитальный ремонт, строительство и содержание дорог. На сферу физкультуры и спорта направят чуть меньше 1 млрд руб.

Амнистия

Михаил Евраев принял решение списать почти 500 млн руб. долгов муниципалитетов перед региональным бюджетом. Процедура прощения пройдет в два этапа: сначала будут прекращены обязательства МО по основному долгу, потом будет подготовлен аналогичный проект по прекращению обязательств по начисленным процентам. Ориентировочно эта сумма составит 5,9 млн руб.

«Мы хотим помочь нашим муниципальным образованиям в непростых экономических условиях, сэкономленные средства они смогут направить на важные проекты»,— заявлял господин Евраев.

Долги простят:

Рыбинску – 275,5 млн руб.;

Переславль-Залесскому — 133,9 млн руб.;

Угличскому району — 77,7 млн руб.;

Мышкинскому району — 18,3 млн руб.;

Тутаевскому району — 6,2 млн руб.;

Мышкину — 5 млн руб.;

Кузнечихинскому сельскому поселению — 4 млн руб.;

Ростову — 1,7 млн руб.

Для закрытия остальной части долгов региональное правительство выдало муниципалам 2,4 млрд руб. в 2021 году и 5,3 млрд руб. в 2022 году под ставку 0,1% годовых. Они были распределены следующим образом: Ярославля (6,9 млрд), Рыбинска (1 млрд), Ростову - 126 млн руб., Угличу – 103 млн руб., Ярославскому – 23 млн руб., Тутаев – 18 млн руб.

Не себе, а людям

Ярославская область в 2022 году активно занималась заключением концессионных соглашений. В предверии Нового года правительство Ярославской области заключило концессионное соглашение с ООО «Мовиста Регионы Ярославль» по развитию трамвайного сообщения в Ярославле. Напомним, область в 2022 года забрала себе полномочия по обеспечению транспорта у города Ярославля. Соглашение с «Мовистой» было заключено на 20 лет из-за серьезного износа подвижного состава. Общий объем инвестиций в модернизацию составит 19,7 млрд руб. В рамках соглашения до 2025 года будут модернизированы трамвайные пути и инфраструктура, закуплены новые трамваи. Подготовка к реализации проекта начнется с января 2023 года.

«Концессионер должен будет модернизировать 45,3 км трамвайных путей, восемь тяговых подстанций, два путепровода, трамвайное депо и приобрести 47 односекционных низкопольных трамваев, комфортных в том числе для маломобильных групп населения»,— говорится в сообщении правительства Ярославской области.

В 2022 году в концессию ООО «ЯрТеплоЭнерго» передали и объекты теплоснабжения и водоснабжения Ростова передали в концессию. Согласно документу, на обновление систем отопления и водоснабжения в Ростове планируют направить 834 млн руб., 582 млн руб. из которых — заемные средства Фонда содействия реформированию ЖКХ. В концессию передадут 8 объектов теплоснабжения, 3 центральных тепловых пункта и 17 км сетей. По условиям соглашения, компания модернизирует шесть котельных и построит три новых, проложит 4,7 км новых сетей. На ремонт и замену ветхих труб направят 112 млн руб. Основные концессионные мероприятия будут выполнены в течение двух лет.

Однако УФАС усмотрело в передаче объектов нарушение конкуренции и выдала обязательное для исполнения предписание об отмене постановления «О согласовании проекта концессионного соглашения» в отношении объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения.

Антимонопольная служба установила, что было принято решение о согласовании проекта концессионного соглашения с участником, который не соответствовал требованиям, предусмотренным законодательством. Также у администрации не было документов, в отсутствии которых невозможно сделать достоверный и полный анализ заявки на соответствие требованиям законодательства о концессии.

От другой «проблемной» концессии удалось избавиться Рыбинску в 2022 году. Глава города Дмитрий Рудаков сообщил, что котельные и сети теплоснабжения вновь принадлежат администрации города. ПАО «ТГК-2» продало ООО «Рыбинская генерация» муниципальному предприятию «Дорожно-эксплуатационное строительство» за 70 тыс. руб. Напомним, в 2019 году администрация города Рыбинск заключила концессию с ООО «Рыбинская генерация» (учредителем которой является ПАО «ТГК-2» — прим. «Ъ-Ярославль»), передав МУП «Теплоэнерго», которой принадлежат котельные и сети.

Алла Чижова

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