В Ярославской области задержали подозреваемого в двойном убийстве

Под Ярославлем задержали 41-летнего подозреваемого в убийстве мужчины и женщины в Тихвинском районе Ленинградской области. Они были найдены мертвыми с огнестрельными ранениями. ТАСС сообщает, что в ближайшее время его доставят в Санкт-Петербург.

«Оперативниками было установлено, что трагедия произошла на почве алкоголя. После конфликта гость сходил домой за ружьем, вернулся и застрелил мужчину и женщину. Подозреваемый решил скрыться от полиции, уехав к родственникам в Ярославскую область. Оперативным путем сотрудники уголовного розыска установили местонахождение подозреваемого, выехали в Ярославскую область и задержали его»,— говорится в сообщении.

Преступление произошло 28 декабря 2022 года. СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Алла Чижова

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