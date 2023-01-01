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На улицах Сочи начали курсировать 26 экоавтобусов ЛиАЗ

На улицы олимпийской столицы вышли 26 новых автобусов на метане. Они произведены на заводе ЛиАЗ и выполненные в фирменном лазурном цвете. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сочи.

Экоавтобусы задействованы на маршрутах №12 и №17. В салонах установлены валидаторы для бескондукторной оплаты проезда по банковской или транспортной карте «Пальма», медиапанели, видеокамеры с онлайн-доступом из диспетчерской. Кроме того, автобусы отвечают всем требованиям безбарьерной среды.

Автобусы на метане закупают по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Всего при поддержке правительства РФ и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева за три года в Сочи поставят 77 автобусов на газомоторном топливе. В следующем году запланирована поставка 51 единцы.

Наталья Решетняк

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