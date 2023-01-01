Пермское ГУ МВД не зарегистрировало нарушений порядка в новогоднюю ночь

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю, в новогоднюю ночь сотрудники правоохранительных органов следили за общественным порядком. К этому привлекли также Росгвардию, представителей общественных организаций правоохранительной направленности и частных охранных структур.

В краевом ГУ МВД нарушений общественного порядка на новогодних мероприятиях не зарегистрировали. Полицейские продолжают нести службу в местах проведения праздников.

Отметим, что в новогоднюю ночь в Перми работал ледовый городок, однако ледяные горки в целях безопасности были закрыты. В остальные праздничные дни концертные и развлекательные программы запланированы в парке им. Горького, в Саду им. Миндовского, в парке «Счастье есть» и на других площадках.