«Горсвет» перестал быть муниципальным предприятием

МУП наружного освещения города Перми «Горсвет» реорганизовали в МБУ, сообщается в сервисе «СПАРК-Интерфакс». Соответствующие сведения были внесены в ЕГРЮЛ 30 декабря. Директором организации, отвечающей за уличное освещение Перми, является Андрей Углов.

Как указано на сайте «Горсвета», учреждение обслуживает более 30 тыс. светильников, более 1 тыс. км сетей наружного освещения. Предприятие занимается текущим содержанием сетей, ремонтом, устранением аварий и строительством новых опор освещения. «Горсвет» имеет собственную производственную базу.

Отметим, этой осенью администрация Перми преобразовало муниципальное предприятие «Муниципальные услуги» в МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела». Реорганизация была связана с требованиями действующего федерального законодательства о ликвидации МУПов и ГУПов.