Полиция ищет мужчину, устроившего поножовщину 1 января на Привокзальной площади Краснодара

Сотрудники краснодарской полиции разыскивают участника потасовки, который утром 1 января на Привокзальной площади нанес ножевое ранение и другие травмы мужчине. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал начальник пресс-службы Управления МВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

«Проводится проверка по факту конфликта мужчин, в результате которого один из них получил телесные повреждения, в том числе ножевое ранение», – отметил представитель полиции.

В настоящий момент пострадавший находится в больнице.

Видео избиения публикуют краснодарские паблики. На кадрах видно, как мужчина с торчащим из кармана ножом избивает ногами другого мужчину, лежащего на асфальте. Очевидцы пытаются криками остановить агрессора, однако он на них не реагирует. После того, как пострадавший перестает двигаться, его обидчик уходит в неизвестном направлении.

Наталья Решетняк

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