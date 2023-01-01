На пляжи Анапы 1 января выбросило сотни мертвых медуз

1 января 2023 года на пляжи Анапы из моря выбросило множество мертвых медуз. Видео опубликовал местный блогер Юрий Озаровский.

«Огромное количество медуз выбросило у нас на берег в новогоднюю ночь. Жуткая картина, конечно»,— комментирует автор видео.

На кадрах видно, как песчаный берег буквально усеян мертвыми аурелиями. Вероятно, их выбросило во время ночного шторма.

Случаи массовой гибели медуз в Черном и Азовских морях фиксируют регулярно. Местные экологи связывают явления с резким изменением температуры морской воды и течениями.

Наталья Решетняк

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