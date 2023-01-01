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Пять человек пострадали из-за пиротехники в новогоднюю ночь в Удмуртии

В Удмуртии в новогоднюю ночь за медицинской помощью обратились 1604 человека, из них 105 человек получили травмы. Об этом в своем телеграм-канале рассказала вице-премьер правительства республики Эльвира Пинчук. По ее словам, из-за пиротехники ожоги и повреждения получили пять жителей региона, в том числе один ребенок.

Пожаров с пострадавшими и обморожений не было. Произошло 10 ДТП, в которых пострадали трое взрослых и один ребенок.

Серьезных происшествий в новогоднюю ночь в Удмуртии не зафиксировали. Скорую медицинскую помощь оказывало 109 бригад.

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