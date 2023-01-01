Забег на кубок кристальной трезвости прошел 1 января в Ижевске

В Ижевске в первый день 2023 года провели забег на кубок кристальной трезвости. Как сообщает пресс-служба администрации столицы Удмуртии, в мероприятии приняло участие 150 человек. Старт забегу дали Дед Мороз и символ ушедшего года — Тигр. Перед массовым забегом они провели для участников небольшую веселую разминку. Участники забега пробежали символическую дистанцию 2023 м — это два круга вокруг Дома правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Ижевска Фото: Пресс-служба администрации Ижевска

Всем, кто преодолел новогоднюю дистанцию, на финише вручили символические медали в честь наступившего года Кролика — в виде моркови.

Кубок кристальной трезвости вручили самой большой семье, которая вышла на забег всем составом и финишировала первой, — семье Мельниковых из Ижевска.