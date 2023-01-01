В Челябинске и Копейске запустили три новых автобусных маршрута 1 января

В челябинской агломерации 1 января 2023 года стартовал очередной этап оптимизации маршрутной сети. Запущены три новых автобуса, на трех маршрутах изменили схему движения, сообщается в telegram-канале «Челябинский общественный транспорт».

С 1 января запущены два новых маршрута в Копейске: №8 «Автовокзал – ЭТС – Автовокзал» и №19А «Автовокзал – поселок Шахты №44». Кроме того, в Челябинске появился автобус №61 «Чистопольская – Сухомесово». Это «подвозящий» маршрут, который будет ходить каждые 40 минут. Он будет следовать по улицам: Новороссийская, Чистопольская, Кольцевая, Рудная. Маршрут будет обслуживать один автобус малого класса. «Маршрут обеспечит доставку пассажиров до транспортно-пересадочного узла „Чистопольская“, где возможно совершить пересадку и добраться до места назначения»,– говорится в сообщении.

Также с нового года меняется схема движения автобусов №45 «ЧВВАКУШ – Аэропорт», №130 «Солнечны – Аэропорт» и №208 «Полетаево – Долгодеревенское (ЦРБ)». Помимо этого, с 1 января изменились перевозчики на четырех маршрутах в Челябинске (№№33, 48, 136к и 158к) и трех в Копейске (№№4, 5, 41).