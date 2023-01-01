В Краснодарском крае за сутки выявили 30 новых случаев заражения коронавирусом

На Кубани за минувшие сутки выявили 30 новых случаев COVID-19, сообщил оперштаб 1 января. Один заразившийся умер. В стационарах лечатся 66 человек.

«Среди заболевших 18 женщин и 12 мужчины, в том числе пятилетний ребенок», – говорится в сообщении.

Девять человек заболели в Краснодаре, шесть – в Сочи, четверо – в Тбилисском районе. В Новороссийске заболели трое, в Курганинском – два человека, в Белореченском, Ейском, Красноармейском, Крыловском, Кущевском, Славянском – по одному заразившемуся.

Общее число случаев COVID-19 на Кубани достигло 343941.

31 декабря в Краснодарском крае коронавирусом заболели 43 человека.

Наталья Решетняк

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