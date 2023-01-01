Сильный снегопад ожидается в Удмуртии ночью и днем 2 января

В Удмуртии в ближайшие дни ожидается сильный снегопад и резкое понижение температуры. Как сообщает пресс-служба миндортранса республики, ночью и днем 2 января в республике прогнозируется сильный снег, что может привести к гололедице, снежным заносам и накатам.
Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ
3 января снега будет меньше, но 4 января произойдет резкое похолодание до -22 градусов.
Дорожные службы Удмуртии будут заниматься очисткой и обработкой трасс. Водителей просят быть осторожными и внимательными на дорогах. Если возникают проблемы с очисткой и обработкой дорог можно позвонить:
- На автодороге федерального значения — ФКУ УПРДОР «Прикамье», тел. 8 (342) 244-90-81, сот. +7 (932) 331-79-94;
- На автодорогах регионального и межмуниципального значения — Центр управления дорожным движением КУ УР «Управтодор», тел. 8 (3412) 902-357;
- На автодорогах местного значения (в т.ч. населенных пунктах) — ЕДДС муниципального образования.