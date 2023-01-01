Сильный снегопад ожидается в Удмуртии ночью и днем 2 января

В Удмуртии в ближайшие дни ожидается сильный снегопад и резкое понижение температуры. Как сообщает пресс-служба миндортранса республики, ночью и днем 2 января в республике прогнозируется сильный снег, что может привести к гололедице, снежным заносам и накатам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

3 января снега будет меньше, но 4 января произойдет резкое похолодание до -22 градусов.

Дорожные службы Удмуртии будут заниматься очисткой и обработкой трасс. Водителей просят быть осторожными и внимательными на дорогах. Если возникают проблемы с очисткой и обработкой дорог можно позвонить: