На пожаре в Нытве спасли пятерых взрослых и 3-месячного ребенка

Огнеборцы ГУ МЧС по Пермскому краю спасли на пожаре в Нытве шестерых человек, в том числе одного маленького ребенка. Как сообщили в пресс-службе краевого МЧС, сообщение о пожаре в 12-квартирном доме в Нытве поступило днем 31 декабря. Для тушения огня на место происшествия привлекли 26 сотрудников пожарно-спасательных подразделений и 5 единиц техники.

До приезда пожарных подразделений самостоятельно вышли на улицу 5 жильцов. Прибывшие огнеборцы установили, что возгорание возникло на втором этаже жилого дома. Сотрудники МЧС спасли одного мужчину при помощи спасательного устройства, жителя вывели на улицу по лестничному маршу со второго этажа. Женщине помогли покинуть квартиру через окно первого этажа. Четырех человек, в том числе 3-месячного ребенка, спасли по трехколенной лестнице со второго этажа.

Приблизительная площадь пожара составила 3 кв. м. На пожаре никто не погиб и не пострадал. По предварительной информации, огонь возник из-за короткого замыкания электрооборудования во время зарядки сотового телефона.