На Кубани 10 кинокомпаний получили 38 млн рублей рибейтов

Власти Краснодарского края в 2022 году направили 38,4 млн руб. на рибейты (компенсация затрат) кинопроизводителям. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Краснодарский край остается одним из наиболее привлекательных для кинопроизводителей регионов России… Кинокомпании привлекают к съемкам все больше наших предпринимателей по самым разным направлениям – от услуг костюмеров и гримеров до организации питания», – отметил вице-губернатор края Александр Руппель.

По его словам, в 2020 году на территории края отсняли более 20 кинопроектов, то в 2021 году данный показатель уже увеличился на 50%, в 2022 году тенденция сохранилась.

Механизм компенсации части затрат, понесенных кинопроизводителями на территории края, внедрили в 2021 году. Тогда субсидию получили пять компаний по шести кинокартинам в общем размере 19,16 млн руб.

Кроме того, на Кубани для кинопроизводителей создали специальную кинокомиссию, которая оказывает помощь в подборе локаций, получении разрешений на съемки, обеспечении безопасности их проведения и пр.

Наталья Решетняк

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