В ночь с 31 декабря на 1 января на Кубани родились 26 детей

В Краснодарском крае в новогоднюю ночь родились 26 детей — 14 мальчиков и 12 девочек, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале.

Годом ранее с 20:00 31 декабря до 8:00 1 января в Краснодарском крае родились 53 малыша.

В Краснодаре, по данным мэрии, в новогоднюю ночь родились девять детей — 5 девочек и 4 мальчика. Всего за минувший 2022 год в краевой столице родились около 23 тыс. детей.

В Сочи с 31 декабря на 1 января родились две девочки и один мальчик, сообщил глава города Алексей Копайгородский.

Наталья Решетняк

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