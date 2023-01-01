В станице Нижнебаканской сгорели торговые павильоны на площади 250 кв. м

Фото: Сергей Лесь

В станице Нижнебаканской Крымского района на улице Ленина сгорели торговые павильоны. Об этом 1 января сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного в 8:30. Площадь пожара составила 250 кв.м. На тушение огня сотрудникам МЧС понадобилось около двух часов: в 10.30 была объявлена полная ликвидация пожара.

«Пострадавших нет. Эвакуация не проводилась», – говорится в сообщении спасателей.

В тушении пожара было задействовано 16 человек Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС), пять единиц техники, в том числе от МЧС России восемь человек личного состава и три единицы техники.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава Крымского района Сергей Лесь, причина пожара выясняется.

Наталья Решетняк

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