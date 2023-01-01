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Военнослужащего из Перми вернули из украинского плена

Военнослужащий из Перми Кирилл Бражкин вернулся из украинского плена. Как пишет 59.ru со ссылкой на Минобороны РФ, 19-летний пермяк вернулся из плена 31 декабря в составе 82 российских военнопленных. Кирилла Бражкина доставила на подмосковный аэродром Чкаловский военная авиация. Согласно видеосюжету «Первого канала», вернувшиеся военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в Москве.

Мама Кирилла Бражкина подтвердила возвращение своего сына в Россию: уроженца Перми обменяли в составе других российских военнопленных. Кирилл Бражкин вернется домой примерно через три недели. «Лучший подарок на Новый год», - заметила мама пермяка.

29 декабря Кирилл Бражкин также фигурировал в видео украинского блогера Владимира Золкина. В видео военнослужащий рассказывал о том, как попал на спецоперацию, а также об условиях содержания в плену.

Напомним, в ноябре из украинского плена были освобождены трое военнослужащих из Прикамья.

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