За сутки у 65 жителей Челябинской области выявили коронавирус

В Челябинской области за последние сутки подтвердили 65 новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе у трех школьников. Всего на 1 января 2023 год с начала пандемии в регионе зарегистрировали 396 362 случая заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения области.

За прошедшие сутки в Челябинской области выполнили 7190 тестов на коронавирусную инфекцию. Выписали 84 пациентов. На сегодня в регионе болеют 919 человек. Смертельных случаев за прошедшие сутки не зарегистрировали. Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 8185 жителей Челябинской области.