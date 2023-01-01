В Челябинской области из-за загоревшейся гирлянды погиб человек

В селе Кунашак Челябинской области в частном доме начался пожар из-за короткого замыкания электрогирлянды. Погибла женщина.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области, сообщение о возгорании поступило 30 декабря в 17:29. На место происшествия прибыли 11 человек и две единицы техники. В 18 часов пожар ликвидировали. В результате погибла 36-летняя женщина-инвалид, ее отца доставили в больницу. По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электрической гирлянды.