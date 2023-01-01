Паромное сообщение в Керченском проливе восстановлено

Паромное сообщение в Керченском проливе, приостановленное из-за тумана, восстановлено. Об этом в воскресенье, 1 января, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

«В 21.58 31 декабря паромное сообщение было временно приостановлено по погодным условиям (туман). 1 января паромное сообщение возобновлено», – говорится в сообщении краевого главка МЧС.

В настоящий момент работает четыре парома.

Паромное сообщение через Керченский пролив было возобновлено после теракта на Крымском мосту 8 октября. В результате взрыва грузового автомобиля на Крымском мосту загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, в результате чего оказались частично обрушены два пролета моста.

Наталья Решетняк

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