Александр Бречалов поздравил жителей Удмуртии с Новым годом

Глава Удмуртии Александр Бречалов обратился с новогодним поздравлением к жителям республики. Видео опубликовано в его соцсетях. По его словам, 2022 год потребовал от каждого серьезных решений, мужества и сил. В поздравлении представители разных сфер деятельности рассказали о достигнутых в 2022 году успехах.

«Нам пришлось столкнуться с печалями и тревогами, но даже в самые непростые моменты мы стали друг другу опорой, сохранили веру в лучшее. Какие бы бури не бушевали, мы продолжали преображать мир вокруг ради себя и своих близких. Мы строили школы и детские сады, благоустраивали дворы и общественные пространства, ставили рекорды по сбору зерна, обновляли оборудование в больницах, ремонтировали дороги и дома культуры. А когда потребовалось — помогали друг другу»,— сказал Александр Бречалов

Он поблагодарил жителей республики за труд на благо и процветание Удмуртии. В 2023 году будут покорены новые высоты. Глава республики пожелал жителям региона в 2023 году счастья, добрых изменений и новых возможностей.