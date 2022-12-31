Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В ДТП под Воронежем погибли два жителя Липецкой области

31 декабря примерно в 14.10 на 19 км автомобильной дороги Р-193 «Воронеж-Тамбов» в Новоусманском районе Воронежской области произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали четверо человек, двое из которых - погибли на месте происшествия.

По предварительным данным воронежской полиции, 33-летний водитель автомобиля «Лада Веста» из Липецкой области выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с китайским внедорожником «Грейт Волл», под управлением 31-летнего водителя. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля и его девятилетний пассажир погибли на месте аварии. Водитель иномарки и его четырехлетняя пассажирка с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По информации полиции Воронежской области, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 147 ДТП. Из них в облцентре – 107, на федеральных трассах – 12, в районах – 28. В пяти происшествиях травмы различной степени тяжести получили пять человек.

Андрей Цветков

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...