В ДТП под Воронежем погибли два жителя Липецкой области

31 декабря примерно в 14.10 на 19 км автомобильной дороги Р-193 «Воронеж-Тамбов» в Новоусманском районе Воронежской области произошло столкновение двух легковых автомобилей, в результате которого пострадали четверо человек, двое из которых - погибли на месте происшествия.

По предварительным данным воронежской полиции, 33-летний водитель автомобиля «Лада Веста» из Липецкой области выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с китайским внедорожником «Грейт Волл», под управлением 31-летнего водителя. В результате ДТП водитель отечественного автомобиля и его девятилетний пассажир погибли на месте аварии. Водитель иномарки и его четырехлетняя пассажирка с травмами различной степени тяжести были доставлены в медицинское учреждение. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По информации полиции Воронежской области, за минувшие сутки в регионе было зарегистрировано 147 ДТП. Из них в облцентре – 107, на федеральных трассах – 12, в районах – 28. В пяти происшествиях травмы различной степени тяжести получили пять человек.

Андрей Цветков