В Волгоградской области пострадали жилые дома в результате падения неизвестного объекта

В Волгоградской области на окраине поселка Ливнево Жирновского района от падения неустановленного объекта повреждены два жилых дома. Об этом сообщил глава района Александр Шевченко.

По словам господина Шевченко, в результате падения обломков начался пожар. «Упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре, от падения пострадало два жилых дома. Люди не пострадали. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС и полиции, администрации Жирновского муниципального района», — написал Александр Шевченко.

Информация о падении, предположительно, снаряда и начавшемся пожаре в Ливнево появилась в социальных сетях.

Днем ранее в Ильменском поселении Волгоградской области обнаружены осколки неизвестного объекта, сообщил глава администрации поселения Владимир Плющенко.

Сергей Петунин