В первый день 2023 года на Кубани прогнозируется туман и до 13 градусов тепла

Ночью и утром 1 января 2023 года в Краснодарском крае прогнозируется туман и переменная облачность. Осадков не ожидается, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

В целом по краю прогнозируется ветер до 4-9 м/с, в отдельных районах с порывами до 13 м/с. Температура воздуха ночью составит 3…8°, местами в юго-западных районах 6…11°. В восточной половине края будет гололедно-изморозевое отложение, температура — 0…-5°, днем 8…13°, местами в южной половине края 10…15°. В горах ночью ожидается -2…-7°, днем 4…9°.

На Черноморском побережье прогнозируется переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер составит 6-11 м/с, местами с порывами до 12-14 м/с. Температура воздуха ночью 2…7°, на участке Анапа-Геленджик — 6…11°, днем — 9…14°.

В Краснодаре 1 января будет переменная облачность, без осадков. Ночью и утром также ожидается туман. Ветер составит 4-9 м/с. Температура воздуха ночью будет 3…5°, днем поднимется до 14°.

Татьяна Ручкина

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