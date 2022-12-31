Глава Ижевска поздравил жителей города с Новым годом

Глава Ижевска Олег Бекмеметьев поздравил жителей города с Новым годом. Видео он опубликовал у себя в соцсетях.

«Еще немного и 2022 год станет историей. В нем мы переживали, теряли, но собирались и двигались дальше, поддерживая друг друга. Как всегда наш город трудовой доблести доказал, что мы умеем и любим работать, проявлять добро и милосердие к ближним. Большое спасибо вам за это! Задумайтесь на мгновение, у каждого найдутся добрые воспоминания об уходящем годе. Новый опыт и здания, новые друзья, производственные достижения, успехи близких. Сохраните в памяти эти хорошие события. В следующем году их обязательно будет больше»,— сказал в новогоднем обращении Олег Бекмеметьев.

Он пожелал в новом году только добрых вестей.