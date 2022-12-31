В новогоднюю ночь в Сочи будут дежурить 100 сотрудников пожарной охраны и 52 бригады медиков

В новогоднюю ночь и в течение всех праздничных дней в Сочи будут дежурить более 100 сотрудников пожарной охраны и 52 бригады медиков, в том числе десять – в горном кластере. Об этом сообщил глава города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале.

Он отметил, что на курорте также подготовлено около 100 бригад ресурсоснабжающих предприятий и коммунальных служб. В Единой дежурно-диспетчерской службе города на период новогодних каникул увеличили штат сотрудников, сейчас звонки принимают круглосуточно более 20 специалистов.

«В экстренных ситуациях счет идет на минуты, крайне важно оперативно реагировать на сообщения и звонки о проблемах. Все диспетчеры предприятий и организаций связаны с Единой дежурно-диспетчерской службой города», - отметил Алексей Копайгородский.

Татьяна Ручкина

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