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В Удмуртии простились с двумя погибшими в ходе спецоперации солдатами

В Удмуртии 31 декабря прошли похороны погибших в ходе спецоперации на Украине солдат. В Малопургинском районе простились с рядовым Юрием Степановым, в Сарапуле – с рядовым Иваном Жебаловым. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Похороны прошли с воинскими почестями. За мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, они представлены к государственным наградам.

Глава региона Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким. Помощь семьям оказывается в полном объеме.

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