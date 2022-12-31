В Удмуртии простились с двумя погибшими в ходе спецоперации солдатами

В Удмуртии 31 декабря прошли похороны погибших в ходе спецоперации на Украине солдат. В Малопургинском районе простились с рядовым Юрием Степановым, в Сарапуле – с рядовым Иваном Жебаловым. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Похороны прошли с воинскими почестями. За мужество и героизм, проявленные в ходе спецоперации, они представлены к государственным наградам.

Глава региона Александр Бречалов выразил соболезнования родным и близким. Помощь семьям оказывается в полном объеме.