Без спроса и предложения

Российский рынок смартфонов в 2022 году впервые за семь лет показал снижение. Спад, который составил порядка 25%, зафиксировали ритейлеры и эксперты рынка. Какими причинами он вызван? И что будет с рынком смартфонов в новом году? Об этом — Андрей Загорский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Как подсчитали в компании «М.Видео-Эльдорадо», в 2022 году в России было продано порядка 24 млн смартфонов, на четверть меньше показателя 2021-го. Похожие цифры приводит и Mobile Research Group. Разумеется, во многом снижение было обусловлено сложностями в сфере логистики и уходом с отечественного рынка ведущих мировых производителей смартфонов — Samsung и Apple. Их совокупная доля рынка составила 30%, обвалившись сразу на 15%.

С другой стороны, примерно на столько же нарастили свое присутствие в России китайские бренды, доведя свою долю до рекордных 65%. Впрочем, были у спада продаж и другие причины, рассказал “Ъ FM” директор по маркетингу сети магазинов «Ноу-хау» Алексей Степаненко: «Серьезные проблемы начались весной из-за вступления в силу санкционных ограничений. Кроме того, с рынка ушли некоторые производители. Добавил нервозности и волатильный курс доллара. В итоге мы пришли к тому, что у нас достаточно серьезно сократилось предложение на рынке просто по числу производителей с одной стороны и по количеству поставок — с другой.

Кроме того, импорт техники большую часть этого года был сильно осложнен. Также объективно снизилась покупательская способность, и вот два таких встречных вектора дали по сути снижение рынка»

Ритейлеры и эксперты в один голос отмечают, что, помимо прочего, росту популярности китайских смартфонов способствует обилие моделей, имеющихся на рынке, а также хорошее соотношении цены и качества. На это обратил внимание, в частности, представитель группы «М.Видео-Эльдорадо» Андрей Петров: «Если брать весь рынок, то мы видим, что китайские бренды значительно усилили свои позиции за счет широкого ассортимента под разные потребности. Сыграло им на руку и наличие широкой дистрибуции. Лидером стала бренд Xiaomi. В пятерку также вошли Realme и Tecno. При этом в топ-5 остаются Samsung и Apple».

А вот главный редактор портала vilianov.com Сергей Вильянов считает, что реальное снижение российского рынка смартфонов не достигло даже 20%. Просто официальная статистика не учитывает так называемые серые поставки. Что же касается реализации устройств в новом, 2023 году, то продолжения спада не будет, отметил эксперт:

«В течение 2020-2021 гг. многие люди активно обновляли и ноутбуки, и смартфоны из-за того, что начали работать на удаленке. Жизненный цикл смартфонов в среднем составляет три-четыре года. То есть фактически в 2022-м, если какой-то спад и произошел, то он произошел именно за счет того, что многие люди уже закупились гаджетами, хотя особо не планировали это делать. Делать прогнозы на 2023 год занятие довольно неблагодарное, но если все будет так, как есть, то я думаю, ситуация особо не изменится во всех сегментах рынка. Мы будем наблюдать естественный спокойный спрос».

В 2022 году россияне стали чаще приобретать бюджетные смартфоны. Так, по данным сети магазинов «Ситилинк», средний чек таких покупок составил 20 тыс. руб. А, согласно подсчетам «М.Видео-Эльдорадо», 22,5 тыс. руб.

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