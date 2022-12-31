Артем Горлов стал главным тренером ФК «Пари Нижний Новгород»

Главным тренером футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» стал 35-летний Артем Горлов, который ранее тренировал игроков ФК «Енисей» (Красноярск). Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин в Telegram-канале.

Артем Горлов - воспитанник ЦСКА, из-за травмы не смог начать профессиональную карьеру. С 2011 года работал тренером-аналитиком и тренером в разных клубах.

Ранее главным тренером нижегородской команды был Михаил Галактионов, он проработал в должности около пяти месяцев и перешел в московский «Локомотив».

Анастасия Еремина