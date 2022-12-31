Пожар на пермском ретропоезде проверят сотрудники СК

Пожар на пермском ретропоезде ЕА-3113, сгоревшем 29 декабря, стал причиной проверки СК действий сотрудников МЧС и руководителей Свердловской железной дороги, пишет телеграмм-канал «Baza». По данным ресурса, следователей интересуют вопросы, как начался пожар, почему пожарные были вызваны лишь спустя 20 минут после возгорания и почему сотрудники МЧС добирались до места около получаса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, возгорание произошло 29 декабря в 20:30, когда поезд находился на втором железнодорожном пути цеха моторо-вагонных секций станции Пермь-2. В результате происшествия паровоз выгорел полностью. Предварительная причина — нарушение правил противопожарной безопасности машинистом-кочегаром. В 21:40 возгорание было ликвидировано силами пяти пожарных расчетов.

Сгоревший паровоз ЕА-3113 — один из экскурсионных рестропоездов, курсирующих в Перми. Экскурсии на ретролокомотивах Свердловская железная дорога и Пермская пригородная компания организуют с 2019 года. ЕА-3113 стал четвертым паровозом, привезенным в город для этих целей. Такие машины Пермская железная дорога эксплуатировала в начале XX века. Он выпущен в США для Советского Союза по программе ленд-лиза в 1944 году.