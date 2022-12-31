К программе «Пушкинская карта» присоединились 296 учреждений культуры Кубани

В Краснодарском крае к программе «Пушкинская карта» присоединились уже 296 учреждений культуры. По этому показателю, а также по количеству оформленных карт регион занимает шестое место в России и первое — в ЮФО, сообщает пресс-служба администрации края.

Сейчас в программе участвуют 110 домов, дворцов культуры и клубов, 59 музеев и галерей, 50 кинотеатров, 34 концертные площадки, 27 театральных и 12 образовательных организаций, а также четыре библиотеки.

По словам министра культуры Краснодарского края Виктории Лапиной, за все время реализации программы в регионе оформили более 250 тыс. карт. По ней в 2022 году молодые люди Кубани почти 500 тыс. раз посетили культурные события.

Татьяна Ручкина

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