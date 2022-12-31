Приграничные районы Белгородской области получили 50 спецмашин для строительства укреплений и ликвидации разрушений

Губернатор Вячеслав Гладков передал главам приграничных территорий, руководству ГУ МЧС по региону и Белоблводоканала ключи от новой спецтехники. Об этом сообщили в облправительстве.

60 машин были безвозмездно переданы региону федеральным центром. Речь идет об автомобилях УАЗ «Патриот» и об экскаваторах на шасси «КАМАЗ». Больше всего техники передано Шебекинскому округу — три автомобиля и десять экскаваторов. Также техника поступила в Белгородский, Борисовский, Волоконовский и Краснояружский районы, Грайворонский и Валуйский округа. Три экскаватора переданы в управление ГОЧС Белгородской области, пять автомобилей — в автопарк администрации губернатора, один внедорожник — в региональную общественную организацию «Сводный оперативный отряд содействия правопорядка».

Какие населенные пункты Белгородской области попадают под украинские обстрелы — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин