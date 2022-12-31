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Пермский уличный художник покинул страну через неделю после задержания

Пермский уличный художник Ffchw покинул РФ, сообщила интернет-газета «Звезда» со ссылкой на его соцсети. «В общем, работа “Свидимся” с ее другими последствиями оказалась переломной. Теперь в новой для меня среде и с частью моей команды мы также не перестанем заниматься тем, что считаем важным», — написал художник в своих социальных сетях. Согласно посту, он находится грузинском Батуми.

Ранее СМИ сообщили, что Ffchw в ночь на 25 декабря был задержан полицией в районе дома по ул. Сибирской,1, когда завершал свою новую работу. По данным «ОВД-Инфо» (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов), художника отпустили без составления протокола.

Ffchw активно работает в Перми с 2015 года. В основном его работы посвящены политике, социальным и экологическим проблемам. После начала спецоперации на Украине Ffchw начал создавать на зданиях города антивоенные граффити, которые закрашивались почти сразу после появления.

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