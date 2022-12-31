Через Керченский пролив паромы перевезли более 41 тысячи большегрузов

С 9 октября через Керченскую паромную переправу было перевезено 41,1 тыс. единиц автотранспорта. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

С момента возобновления работы переправы паромы также перевезли 56,4 тыс. пассажиров и 4,5 тыс. железнодорожных вагонов. Всего паромы, работающие на линии, выполнили 1355 рейсов.

Работа Керченской паромной переправы возобновилась ночью 9 октября после теракта на Крымском мосту. Там утром 8 октября был подорван грузовик. Из-за этого обрушились два пролета автомобильной части моста.

Татьяна Ручкина

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