Проекты с твердым знаком

Несмотря на то, что в 2022 году в центре внимания были федеральные и международные события, для Южного Урала он также был активным и отметился рядом важных событий в сферах промышленности, транспорта, экологии и других. По традиции не обошлось и без громких уголовных дел, но их, как и других негативных событий, в этом дайджесте не будет. Год был таким, что о сложностях и вызовах и так уже сказано много. В последний день уходящего года «Ъ-Южный Урал» напоминает о некоторых событиях, которые призваны обеспечить развитие региона и работающего в нем бизнеса, несмотря на непростые условия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Орлов, Коммерсантъ Фото: Олег Орлов, Коммерсантъ

Трубная металлургическая компания и Челябинский электрометаллургический комбинат в апреле объявили о планах по строительству комплекса по производству нержавеющего проката в Волгоградской области на площадке Волжского трубного завода с объемом инвестиций более 100 млрд руб. Для этого стороны создали совместное предприятие – ООО «Русская нержавеющая компания». Ожидается, что производственная мощность нового объекта составит до 500 тыс. т проката в год.

Весной определился победитель аукциона на реконструкцию аэропортового комплекса в Магнитогорске. Контракт стоимостью 5,77 млрд руб. достался единственному участника конкурсной процедуры – компании «Альмакоргрупп» (Московская область). По условиям документа, подрядчик до 1 декабря 2024 года должен отремонтировать взлетно-посадочную полосу, расширить перрон для стоянки, заменить светосигнальную систему, радиотехническое и метеооборудование. Работы полностью финансируются из федерального бюджета.

В июне стало известно, что серийное производство троллейбусов на площадке Челябинского трубопрокатного завода холдинг «Синара – транспортные машины» планирует запустить в начале 2023 года. На первом этапе мощность производства составит 350 единиц техники в год, а объем инвестиций превысит 1 млрд руб.

В Магнитогорске ко дню металлурга приурочили открытие первой очереди масштабного проекта по преобразованию городской среды «Притяжение». По замыслу разработчиков, в течение нескольких лет на территории 400 га должен появиться целый комплекс культурных, торговых, развлекательных, общественно-деловых, образовательных, спортивных и парково-рекреационных объектов. Проект стоимостью 25 млрд руб. реализуется за счет собственных средств председателя совета директоров ММК Виктора Рашникова.

Законодательное собрание Челябинской области в августе утвердило создание лесопарковой зоны вокруг регионального центра. Площадь зеленого пояса составит 31,75 тыс. га. В него войдут участки лесов в Челябинске, Копейске, Сосновском и Красноармейском районах, а также памятники природы – Челябинский городской, Каштакский и Ужовский боры. Инициаторы проекта полагают, что зеленый пояс сможет защитить сохранившийся лес от вырубки, а территорию от застройки.

Также в августе определился подрядчик для проектирования и строительства линии челябинского метротрамвая «Север – Юг». Им стал единственный участник конкурса с начальной ценой в 49,5 млрд руб. – АО «Моспроект-3». С победителем заключен договор жизненного цикла, который предусматривает разработку проектной документации со всеми необходимыми изысканиями и выполнение полного комплекса строительно-монтажных работ по проекту. Протяженность первой линии скоростного транспорта составит почти 9,5 км, из которых 7,1 км — подземные пути. Она соединит северо-запад и Металлургический район с железнодорожным вокзалом. Подрядчику предстоит построить два подземных остановочных пункта «Площадь Революции» и «Торговый центр», подземные пешеходные переходы, проложить перегонные тоннели и оборудовать участки примыкания к трамвайной сети в районе остановок на улицах Каслинской, Косарева и Овчинникова. Строительно-монтажные работы должны начаться в 2023 году и завершиться до конца 2025 года.

В октябре министерство образования Челябинской области и структура холдинга ВТБ подписали соглашение о создании в Челябинске межуниверситетского кампуса мирового уровня. Общий объем инвестиций в проект составит 16,7 млрд руб., из них 9,1 млрд – федеральные и региональные средства, остальное – инвестиции концессионера. В состав кампуса войдут учебно-научный комплекс с технопарком, лаборатории, коворкинг-центр, конференц-залы и общежития на 3,4 тыс. мест. Общая площадь объектов составит 114 тыс. кв. м.

В ноябре министерство спорта Челябинской области и Челябинский цинковый завод (входит в группу УГМК) подписали соглашение о строительстве на северо-западе областного центра уникального спортивного объекта – крытого футбольного манежа, совмещающего игровое поле и восемь 400-метровых легкоалтетических дорожек. Региональные власти отмечают, что комплекс не только станет качественной тренировочной базой, но и позволит проводить легкоатлетические соревнования любого уровня и различные массовые мероприятия.

Федеральное правительство в начале ноября выделило 1,2 млрд руб. на создание экопромышленного парка в Миассе. Средства в виде имущественного взноса (всего на проекты в восьми регионах РФ выделено 9,4 млрд руб.) получит Российский экологический оператор (РЭО), который отвечает за создание сети экотехнопарков. РЭО вложит субсидию в уставной капитал ООО «Экологический цифровой оператор» - организации, которая будет заниматься строительством объектов инфраструктуры, а также научно-технических центров в парках. Один из резидентов миасского экотехнопарка намерен запустить на его территории завод по утилизации и регенерации мусора.