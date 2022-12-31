В аварии на Тюменском тракте пострадали дети

На 190-м километре Тюменского тракта произошла авария, в результате которой пострадали девочки девяти и 14 лет. Об этом сообщили в ГИБДД по Свердловской области. По предварительным данным, 45-летний водитель Kia Ceed уснул за рулем и въехал в грузовик, который следовал впереди по той же полосе.

В легковушке ехала семья из пяти человек, в том числе трех детей. Они направлялись в Башкирию к родственникам на праздники. 14-летняя девочка ехала на переднем сидении, не пристегнутая ремнем безопасности, девятилетняя была сзади, пристегнута. С ними ехал еще один ребенок — четырехлетний мальчик, он находился на заднем сидении без детского кресла и ремня безопасности, в результате аварии не пострадал. Девочек увезли в больницу в Камышлов.

В ведомстве уточнили, что в отношении водителя легковушки автоинспекторы составили административные материалы за нарушение правил перевозки пассажиров. Сотрудники Госавтоинспекции установили, что водители грузовика и Kia в момент аварии были трезвы.

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