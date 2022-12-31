В Краснодаре в модернизацию объектов водоснабжения инвестировали 1,5 млрд рублей

В 2022 году «Росводоканал Краснодар» в рамках инвестиционной программы инвестировал в модернизацию объектов водоснабжения и водоотведения более 1,5 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Замглавы Краснодара Максим Онищенко отметил, что изначально планировалось направить по программе 1,35 млрд руб. Однако сумма была увеличена в большей степени из-за возросшего объема работ.

По словам замглавы города, для «Росводоканала Краснодар» год стал рекордным по объему подключения новых объектов, а также числу реконструируемых и новых сетей. Так, компания построила 1,7 км водопровода по ул. Жигуленко и Пономаренко, сети водоснабжения для переключения абонентов от водоразборных колонок к городскому водопроводу, 1,87 км самотечной сети канализации диаметром 500 мм до приемной камеры КНС в переулке Гаражном, а также водопровод в сторону ул. Красных Партизан вдоль Западного Обхода. Кроме того, «Росводоканал» построил 15 скважин нового водозабора в районе Новознаменского производительностью 40 тыс. кубометров в сутки и 14 скважин на существующих водозаборах города.

Также компания выполнила реконструкцию нескольких объектов: ОСК-2 (1 этап), 1,83 км сетей водоснабжения по ул. Селезнева и 1 км фекального коллектора по ул. Красных Партизан. Кроме того, были модернизированы 1 км самотечной канализационной сети диаметром 600 мм по ул. Октябрьской и по ул. Ленина, а также главный фекальный коллектор по ул. Калинина. Еще четыре объекта в этом году компания отремонтировала.

Татьяна Ручкина

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