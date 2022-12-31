Движение по центру Петербурга ограничат в новогоднюю ночь

В ночь с 31 декабря на 1 января в историческом центре Санкт-Петербурга традиционно ограничат движение по части Невского проспекта и смежных улиц. Ограничения будут действовать до 5:00, сообщила пресс-служба Комитета по транспорту города.

Для автомобилистов будут полностью закрыты Невский проспект от Садовой улицы до Адмиралтейского проспекта, нечетная сторону набережной канала Грибоедова от Невского проспекта до переулка Тюленина и четная сторона набережной канала Грибоедова от улицы Ломоносова до Невского. Нельзя также будет проехать по Гороховой улице от набережной реки Мойки до Адмиралтейского проспекта и по четной стороне самой набережной реки Мойки – от Гороховой до Конюшенного переулка. Будет недоступна Казанская площадь.

Ограничения вступят в силу с 19:00.

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