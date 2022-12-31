Протяженность пробки перед Крымским мостом сократилась до 3 км

Протяженность пробки перед Крымским мостом снизилась до 3 км. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Ожидание проезда составляет несколько часов. Сообщается, что за ночь палатку обогрева с чаем и водой, расположенную на въезде на мост, посетили около 100 человек.

По данным на 21:00 30 декабря, пробка перед Крымским мостом составляла почти 6 км. Для автомобилистов организовали пункт обогрева, где есть вода и горячий чай, а также установили биотуалеты. Как сообщали в Минтрансе России, время досмотра транспортных средств и физических лиц по направлению в Крым увеличилось из-за возросшего потока автотранспорта, а также количества перевозимого в нем багажа.

Татьяна Ручкина

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